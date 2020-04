Da domani le nuove navette bus per Gaione (e poi Corcagnano e Felino), San Secondo e Fontanellato

Da domani, mercoledì 15 aprile, sarà in vigore il servizio estivo per il trasporto pubblico. Saranno parzialmente ripristinate anche le corse notturne, in funzione fino alle 22.

A integrazione dei normali servizi previsti per il periodo post-scolastico, Tep attiverà 3 navette a compensazione dei prolungamenti suburbani che nei mesi estivi vengono a cessare, in particolare:

- una navetta Parma - Gaione che effettua coincidenza con la linea 13 in largo De Coubertin, presso il quartiere Cinghio Sud e che prosegue alternativamente per Corcagnano/Felino a cadenza oraria. Sostituisce il prolungamento invernale della linea 13;

- una navetta Parma - San Secondo e un'altra sulla tratta Parma - Fontanellato, attive solo nel pomeriggio a cadenza oraria, con partenza in coincidenza dal capolinea urbano della linea 23 a San Pancrazio. Al mattino le due località sono collegate tramite i normali prolungamenti della linea 23.

È possibile consultare i nuovi orari sul sito TEP (urbani estivi: bit.ly/estiviurb2020TEP - extraurbani estivi: bit.ly/estiviextra2020TEP).