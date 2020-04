Un Po più azzurro del solito

Il fiume Po, anche nel tratto Parmense (quello che tocca i Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa Trecasali, Colorno e Sorbolo Mezzani) si presenta, in questi giorni, più azzurro del solito. Effetto del lockdown in corso. Con diverse aziende chiuse e meno movimenti di mezzi intorno al Po, ecco che il maggiore dei corsi d’acqua italiani, ai tempi del coronavirus, si presenta più azzurro del solito. Ora, come chiede il gruppo “Amici del Grande fiume” di Polesine Zibello, sarebbe interessante fare un’analisi attuale delle acque del Po. p.p.

