Escursionisti in difficoltà sul monte Orsaro. Riaccompagnati a Lagdei

Nel pomeriggio il Soccorso Alpino Emilia Romagna è stato attivato in aiuto di due escursionisti con problemi di orientamento, sul crinale appenninico che separa le province di Parma e Massa Carrara, nella zona del Monte Orsaro. I due, un ragazzo ed una ragazza entrambi di 29 anni e di origini pugliesi ma residenti in provincia di Torino, sono partiti dalla località parmense di Lagdei, con l'intento di raggiungere il Lago Santo Parmense e quindi il crinale.

Durante l'escursione tuttavia i due hanno sbagliato percorso, svalicando il crinale ed arrivando sul sentiero Cai 128, in territorio toscano. I due, non avendo riferimenti ed avendo perso l'orientamento hanno contattato telefonicamente i Vigili del Fuoco, che hanno attivato il Soccorso Alpino emiliano. Rimanendo in contatto telefonico con gli escursionisti, i soccorritori sono riusciti ad individuare la posizione dei ragazzi e una squadra del SAER, partendo a piedi dal Passo del Cirone, ha raggiunto i due riportandoli al valico appenninico; sono stati attivati anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, competenti per territorio.

Al Passo Cirone, nel frattempo un'altra squadra con un'infermiera del Cnsas ha atteso i due ragazzi per un controllo sanitario, che fortunatamente non ha accertato nessun problema. Le squadre hanno così accompagnato i due alla località di Lagdei.