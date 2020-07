Due giorni di ricerca con un lieto fine: è stato trovato vivo, in un calanco, il 44enne di Reggio scomparso da ieri mattina nella zona di Castello di Casola, nel comune di Terenzo. Il giovane - che secondo le voci che si sono rincorse era atteso oggi in tribunale per la sentenza di separazione - è un artigiano che era arrivato ieri in zona per dei lavori; non si hanno più sue notizie appunto da ieri mattina. Una lunga ricerca che aveva fatto temere il peggio.

