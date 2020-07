I carabinieri trovano una serra di marijuana nel sotto tetto

I carabinieri di Fornovo Taro sono stati contattati dal servizio sociale del Comune di Varano de’ Melegari per dare supporto al personale sanitario impegnato in un sopralluogo domiciliare per controllare le condizioni di vita di un bambino di soli novi mesi.

Durante il controllo domiciliare i militari hanno chiesto al proprietario di casa di poter visitare tutta l’abitazione per constatare l’effettivo stato di pulizia ed ordine dell’abitazione ma, una volta entrati, hanno sentito un forte odore di marijuana.

Alla richiesta di visionare anche il sottotett, il padre del minore iniziava ad agitarsi, girovagando per casa senza una precisa motivazione, quasi come se fosse molto preoccupato di far visionare il locale. Poi saliva su una scala ed accedeva nel sottotetto da una finestra, rimanendo li’ da solo per qualche minuto. I militari si sono accorti che cercava di scardinare degli oggetti adibiti a “serra” ed a nascondere qualcosa sotto le tegole del tetto: inflorescenze di piante di marijuana.

Nel sottotetto i carabinieri hanno trovato due teloni adibiti a due distinte serre, numerosi fertilizzanti, lampade, timer, termostati e deumidificatori finalizzati a favorire il giusto ambiente alla crescita delle piante. Venivano inoltretroate piante di marijuana per un totale di 140 grammi. L'uomo, G.G.G. di 25 anni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.