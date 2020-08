Lavori, martedì notte chiuso il tratto in A1 Parma-A15 (verso Milano). Casello di Parma parzialmente chiuso

Sulla A1 Milano-Napoli - rende noto Autostrade per l’Italia - per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano, con conseguente chiusura della stazione di Parma, in entrata verso Milano. La stessa stazione sarà, inoltre, chiusa, in entrata verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si potrà proseguire sulla SP343 e sulla SS9 Via Emilia con ingresso sulla A15 Parma-La Spezia, alla stazione di Parma ovest, fino all’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, dove proseguire in direzione di Milano. In alternativa all’entrata della stazione di Parma, verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza Salt o entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine, sulla A1 Milano-Napoli; dalle 22:00 di martedì 4 alle 2:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fidenza o di Piacenza sud. Inoltre, sulla stessa A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di martedì 4 alle 2:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiusa l’area di servizio "Arda ovest", situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

