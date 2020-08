Parco nazionale, i fungaioli si ritrovano (di nuovo) le gomme tagliate. Il presidente: "Stupido e grave"

"Tagliare gomme a chi va a funghi è un gesto al tempo stesso stupido e grave , specie in un momento in cui l'Appennino è finalmente identificato come un luogo di valore per visitarlo e per viverci". Sono parole molto amare quelle del presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano Fausto Giovannelli, che sui social del Parco mostra la foto di un'auto "affossata". Stavolta è accaduto a Ligonchio e Ospitaletto, con almeno quattro auto colpite. ma anche le zone parmensi dell'area protetta sono state toccate spesso da questi comportamenti vandalici.

"Il Parco Nazionale esprime solidarietà a chi è stato danneggiato e si è immediatamente attivato per moltiplicare le indagini e la vigilanza del reparto Carabinieri del Parco", conclude Giovannelli .



© RIPRODUZIONE RISERVATA fungaioli

gomme tagliate