Nuovi problemi ai piloni: slitta la riapertura del ponte sul Po "Giuseppe Verdi"

La riapertura del ponte sul Po “Giuseppe Verdi”, il lungo viadotto che collega le province di Parma e Cremona nel tratto compreso tra Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po, slitta di almeno una decina di giorni. Era inizialmente prevista per sabato, 26 settembre, ma i lavori in corso, che non si sono mai fermati e sono proseguiti anche durante tutto il mese di agosto, hanno fatto emergere nuovi problemi riguardanti i piloni. Questo ha indotto a decidere di posticipare la riapertura in attesa di risolvere questi ulteriori problemi di quello che sta dimostrando di essere un grande malato, con appena 40 anni di vita. L’obiettivo della Provincia di Parma è di poterlo riaprire entro i primi dieci giorni di ottobre. p.p