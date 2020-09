Due fungaioli si perdono ad Albareto: ritrovati, ora stanno bene

Un 61enne e un 45enne, entrambi residenti a Sant’Agata Feltria (RN) si sono persi nei boschi, mentre erano alla ricerca di funghi, nella zona attorno a Montegroppo, nel comune di Albareto. Lì, dopo aver lasciato l'automobile, hanno incominciato ad inoltrarsi nei sentieri che corrono all’interno del bosco. Arrivati in una zona con vegetazione molto fitta hanno perso l’orientamento. Hanno cercato di recuperare il sentiero ma non ce l’hanno fatta. Hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. Immediatamente i militari hanno attivato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Monte Orsaro. Nel frattempo la Centrale Operativa del CNSAS ha inviato un SMS Locator che fortunatamente è andato a buon fine. Individuata la posizione, un mezzo con a bordo tecnici del Soccorso Alpino si è diretto verso la zona identificata, anche perchè poco distante corre una carraia transitabile con fuoristrada. Un’altro piccolo tassello, per la risoluzione dell’intervento, è stato messo da un militare dell’Arma, anche lui perfetto conoscitore della zona, che per telefono è riuscito a indirizzare i due dispersi verso la carraia da dove stava salendo il mezzo del CNSAS. Intorno alle 14.10 i due uomini vengo intercettati dai tecnici e riportati alla strada dove avevano la loro autovettura. Nessun problema di tipo sanitario.

