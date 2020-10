Piante di marijuana in giardino a Noceto con serra e kit per lo spaccio: arrestato 40enne

1 arresto ed una denuncia: sequestrato un etto di hashish, 2 piante e 500 grammi circa di marijuana, denaro provento dell’attività di spaccio e tutto il necessario per la coltivazione della cannabis. Questi i risultati dei carabinieri delle Compagnie di Salso e Fidenza, in due diverse operazioni.

I carabinieri di Salso, durante un servizio nelle campagne di Noceto hanno notato la presenza di alcune piante di marijuana in bella mostra, in un giardino privato. Identificato il proprietario, in un 40enne italiano, i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo nascosti nella camera da letto foglie di marjuana già suddivise in involucri, più di un etto di hashish nonché la somma contante di 3 mila euro. All’interno del garage è stato scoperta una piccola serra con l’occorrente per la coltivazione della cannabis. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il 40enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, dopo la convalida da parte dell’autorità giudiziaria, posto ai domiciliari.

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno denunciato per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente un 59enne italiano che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana, posta sotto sequestro.