A Busseto, San Secondo e Borgotaro fermati tre albanesi e un 28enne italiano

I carabinieri di Busseto, hanno controllato due persone che con fare sospetto si aggiravano per le corsie di un supermercato. I due, alla vista dei militari, tentavano la fuga venendo immediatamente fermati dalla pattuglia e dal loro comandante. Gli accertamenti consentivano di verificare che i due di origine albanese sono gravati da diversi precedenti di polizia. Pertanto poiché ritenuti soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, è stato richiesto, per entrambi alla Questura, ed ottenuto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Busseto per tre anni. I carabinieri di Fidenza a seguito di controlli alla circolazione stradale hanno intimato l’alt ad un 28enne di San Secondo Parmense che non si fermava dandosi alla fuga. A causa della forte velocità perdeva il controllo del mezzo e usciva di strada. Sottoposto ad etilometro è stato riscontrato un tasso alcoolemico pari a quasi a 5 volte il consentito. Pertanto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri di Borgo Val di Taro, impegnati in servizio perlustrativo hanno arrestato, un 43enne albanese, per evasione. Lo stesso, autorizzato dal giudice per recarsi al lavoro, seguendo un itinerario predefinito, è stato sorpreso mentre usciva da un bar, lontano dal tragitto, e salire in auto. Fermato e accertato che non era in possesso di nessuna autorizzazione per deviare dal tragitto è stato tratto in arresto. È stato anche denunciato per guida in stato d’ebbrezza, in quanto al momento del controllo l’alito emanava un forte odore di alcool ed invitato a sottoporsi all’etilometro rifiutava. Il 43enne è stato riaccompagnato agli arresti domiciliari.