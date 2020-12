Feste e spostamenti: ecco i 22 comuni del Parmense con meno divieti

PIERLUIGI DALLAPINA

Regole complicate che rischiano di creare molta confusione, soprattutto quando si parla degli spostamenti. Per questo, mai come ora può servire una spiegazione delle limitazioni, a dir poco intricate, contenute nel decreto Natale 2020 e spiegate venerdì notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La novità principale riguarda la deroga, nei giorni in rosso, per le visite ad amici e parenti e la possibilità per chi abita nei comuni sotto i 5mila abitanti di sconfinare, nei giorni arancioni, ma non oltre i 30 chilometri e soprattutto non per andare in città.

I GIORNI IN ZONA ROSSA

I divieti per scongiurare la terza ondata saranno in vigore dalla Vigilia (giovedì 24 dicembre) all'Epifania (mercoledì 6 gennaio) e prevedono di trasformare tutta l'Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, cioè il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Nei giorni in rosso sarà vietato spostarsi anche all'interno del proprio comune, salvo per ragioni di lavoro, salute e necessità. Ma questa volta il Governo ha previsto una deroga per rendere meno solitari i giorni di festa. Peccato che la regola non sia semplice. Infatti, nonostante il divieto assoluto di uscire di casa, chi vorrà andare a trovare amici o parenti potrà comunque farlo, ma solo se: si spostano non più di due persone, ma dal conteggio vengono esclusi i figli minori di 14 anni e i conviventi disabili o non autosufficienti. Esiste un'altra limitazione alla deroga per le visite durante i festivi e i prefestivi: è consentito un solo spostamento al giorno (il rientro a casa è sempre garantito), che andrà fatto nella fascia oraria che va dalle 5 alle 22 (altrimenti è in vigore il coprifuoco). Non è però possibile uscire dalla propria regione.

LA ZONA ARANCIONE

Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio tutta l'Italia tornerà zona arancione. E via che ricambieranno le regole per spostarsi. Resta fermo il divieto di spostarsi da una regione all'altra (tranne che per motivi di lavoro, salute o urgenza) e durante il coprifuoco, ma si potrà uscire dal proprio comune di residenza per motivi di salute, lavoro, studio, necessità e per raggiungere quelle attività che resteranno aperte, ma che non sono presenti nel proprio comune. Nei giorni arancioni entrerà in vigore l'altra novità del decreto Natale, cioè la norma «salva piccoli comuni», in quanto gli abitanti dei comuni con meno di 5mila residenti potranno spostarsi in un altro comune, a patto che la destinazione sia in un raggio di 30 chilometri dalla propria abitazione. Nel Parmense, su 44 comuni la metà esatta ha meno di 5mila abitanti. Attenzione però, perché nessuno potrà raggiungere il capoluogo di provincia. Nel nostro caso Parma. Tutto chiaro? Si spera di sì, perché dietro l'angolo, dicono, è in agguato la terza ondata.