Maxi-controlli di Capodanno in tutto il Parmense. Lamorgese: "Monitoraggio anche di web e social"

Le discoteche aperte la scorsa estate «hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni». Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

«Abbiamo uno spiegamento di forze dell’ordine imponente e siamo molto concentrati anche sul monitoraggio della rete Internet, per impedire che si affittino case dove riunirsi non rispettando le regole e il distanziamento» spiega. Siamo ancora in una fase «in cui serviranno altri sacrifici», ma «guardando con fiducia ai prossimi mesi cruciali per la campagna vaccinale»

In questi mesi gli italiani «hanno mostrato un atteggiamento di grande responsabilità. E spero fortemente che questo spirito di collaborazione sia confermato anche la notte di Capodanno».



E anche tra Parma e provincia i controlli saranno rafforzati.

Già dalle prime ore del 31 dicembre, è stata intensificata l’attività di prevenzione e controllo sulle principali arterie stradali attraverso il dispiegamento di pattuglie in punti nevralgici della provincia, che effettueranno posti di blocco e di controllo, per contrastare ogni forma di illegalità.

In tutta la provincia inoltre opereranno pattuglie dedicate ai controlli anticovid, che effettueranno verifiche al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità, impedire lo svolgimento di eventuali eventi non autorizzati, nonché controllare il rispetto dell'obbligo del possesso e utilizzo dei dispositivi di protezione e del distanziamento interpersonale. Un occhio di riguardo sarà destinato alle regole del coprifuoco, che il 1 gennaio - si ricorda - durerà non sino alle 5 ma sino alle 7 del mattino.

Inoltre, sono già in corso da parte dei reparti dipendenti mirati controlli finalizzati alla prevenzione della vendita di fuochi d'aertificio pericolosi non conformi alla normativa di settore.

Tutti i Comandi dell’Arma dislocati sul territorio provinciale restano inoltre a disposizione di chiunque necessitasse di aiuto o supporto, specie per quelle categorie di soggetti, come ad esempio gli anziani, che con maggiori difficoltà affrontano questo difficile periodo.

I servizi straordinari finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità continueranno ino al 6 gennaio prossimo venturo, anche confidando nella collaborazione dei cittadini affinché adottino comportamenti corretti ed improntati al buon senso.