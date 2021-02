In aumento il livello del Po

Le piogge che, nel weekend appena trascorso, hanno colpito larga parte del Nord Ovest si sono fatte “sentire” determinando un sensibile aumento del Grande fiume, anche nel nostro territorio Parmense. Il Po ha fatto registrare un aumento significativo del proprio livello. La situazione è comunque del tutto sotto controllo e non ci sono preoccupazioni di sorta. Alle 18.30 di oggi il Po, a Cremona (riferimento anche per la Bassa Parmense) era a 3 metri e 24 centimetri sotto lo zero idrometrico. (p.pan)

