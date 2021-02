A Schia riprendono le ricerche di Andrea Diobelli, disperso dal 28 dicembre

Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, carabinieri, protezione civile: si riattiva la macchina delle ricerche a Schia e nel comprensorio del Caio, dove dal 28 dicembre si sono perse le tracce - sepolte dai quasi due metri di neve caduta - di Andrea Diobelli.

Lo scialpinista, manager mantovano della Davines, era salito da solo in Appennino per una giornata da dedicare alla sua grande passione: la montagna. Ma non aveva mai fatto ritorno. Alle ricerche hanno partecipato anche il fratello ed alcuni amici ed erano staati utilizzati anche i droni, oltre agli elicotteri dei vigili del fuoco.