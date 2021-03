Newsweek premia la sanità pubblica emiliana: l'ospedale di Parma fra i migliori

Soddisfazione, da parte del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini per la presenza di diverse strutture ospedaliere regionali nella World’s Best Hospitals, la classifica stilata dalla rivista Newsweek che identifica i 200 migliori ospedali del mondo. Dietro al Policlinico Gemelli di Roma, prima struttura italiana in 45/a posizione, è il Policlinico Sant'Orsola di Bologna al 52/o posto a spiccare tra i nosocomi italiani.



«La sanità pubblica dell’Emilia-Romagna premiata dalla rivista statunitense Newsweek - scrive il governatore in un post su Facebook - che ogni anno stila l’elenco dei migliori ospedali al mondo e di ogni singolo Paese. Nella 'World’s Best Hospitals 2021' tra le migliori strutture al mondo vengono riconosciute il Policlinico Sant'Orsola di Bologna e l’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E nella classifica italiana l’ospedale di Parma, il Policlinico di Modena e l’Ospedale di Baggiovara e l’Ospedale Sant'Anna di Ferrara tra i primi in Italia. Attestati - conclude Bonaccini - che premiano gli straordinari professionisti sanitari dell’Emilia-Romagna, al lavoro ogni giorno per curare con efficienza e umanità ogni concittadino. Un povero come un ricco».