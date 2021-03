Interruzione elettrica domani, dalle 8 alle 16, a Polesine, Zibello

Interruzioni dell’energia elettrica in vista a Polesine, Zibello. Sabato 27 marzo, dalle 8 alle 16, e-distribuzione interromperà il servizio pubblico di energia al fine di predisporre la nuova cabina a torre. Questo nell’ambito dei lavori di ammodernamento tecnologico delle linee elettriche a beneficio e supporto dei cittadini e delle attività produttive.

Vista la complessità delle lavorazioni, sabato 27 le operazioni di messa fuori servizio avverranno in più fasi: Dalle 8 alle 10 la gli abitanti di strada Lavezzoli subiranno una interruzione al fine di poter essere rialimentati da Gruppo elettrogeno ( queste utenze verranno poi rialimentate subito e resteranno sotto gruppo elettrogeno fino alla giornata di Giovedì 1 aprile). Parallelamente verranno eseguite le operazioni per la disalimentazione della cabina che si protrarranno sino alle ore 16:00. Giovedì 1 aprile, dalle 08 alle 16 e-distribuzione predisporrà un'interruzione del servizio pubblico di energia elettrica per le operazioni di rimessa in tensione della cabina i collaudi della nuova componentistica. Nel frattempo, sabato 27, dalle 8 alle 16, l’energia elettrica sarà tolta in strada Giaranzana, strada Ardola di Polesine, strada Ardorella, sp Zibello, via Varana, strada Pilastro, via Avalli Bassi, sp per Cremona, via Fienile Basso, strada Ardorella, via caduti di Nassiriya, via Fornace e via Rota Ancone.