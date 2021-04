Dall'Asolana alla Fondovalle Taro: le strade passate all'Anas. Compreso il ponte sul Po a Colorno

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che da oggi non sono più di propria competenza, essendo passate ad Anas spa le seguenti tratte stradali:

- Sp 343R Asolana, che va da Parma alla Lombardia, compreso il ponte sul fiume Po di Colorno – Casalmaggiore,

- Sp 357R di Fornovo, che va dalla Via Emilia a Castelguelfo fino a Fornovo, passando per Noceto e Medesano,

- Sp 308R di Fondovalle Taro, che va da Fornovo a Borgo Val di Taro,

- Sp 523 R del Colle di Cento Croci, che va da Berceto al confine con la Liguria,

- Sp 665R Massese, che va da Parma al confine con la Toscana,

- Sp 654R di Val Nure, un piccolo tratto che va dal Passo del Tomarlo al confine con la Provincia di Piacenza