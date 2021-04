Vigili del fuoco impegnati, questo pomeriggio, a Marzolara e a Madonna Prati. Fiamme in una legnaia vicina ad un'aboitazione a Marzolara in via Torre con un un corposo intervento di 5 mezzi in via Torre. Incendio anche nella frazione di Busseto per delle gomme a fuoco all'interno di una cascina. I mezzi intervenuti sono da Parma e Fidenza.