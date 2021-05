Salso, sventato furto in un panificio. E a Fornovo scoperto l'autore di una truffa online

Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno intensificato i servizi di controllo sul territorio finalizzati a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e vigilare sul rispetto della normativa anti-Covid.

In particolare, a Sala Baganza i militari della stazione nel corso di un servizio notturno hanno recuperato un’Honda Jazz c rubata qualche giorno prima da un garage a Collecchio. I militari hanno notato l’auto a Felino: presumibilmente era stata utilizzata dai ladri per spostarsi e abbandonata all’arrivo dei carabinieri. Sempre i militari di Sala Baganza hanno denunciato per evasione un uomo sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso alla guida della sua auto.

Per quanto riguarda i controlli Covid invece, a Salsomaggiore, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un cittadino extracomunitario, ospite di una struttura di accoglienza, che aveva violato l’obbligo di quarantena da parte dell’ASL in quanto positivo al Covid.

Sempre a Salsomaggiore, la notte scorsa una pattuglia della Stazione, grazie alla segnalazione di un cittadino,è arrivata in via Milano, mettendo in fuga due ladri che stavano tentando un furto in un panificio e che sono così fuggiti a mani vuote

A Fornovo invece, i militari della Stazione ha denunciato un uomo, napoletano, per una truffa sui siti di vendita on line. Aveva raggirato una donna del paese con una falsa vendita di una consolle Nintendo, facendosi versare 300 euro senza spedire nulla.

A Collecchio sono stati eseguiti numerosi servizi e posti di controllo, in particolare a Gaiano, dove nei giorni scorsi si erano verificati dei tentativi di furto in diversi garages. Nel corso dei controlli sono state ritirate due patenti, una per guida in stato di ebrezza alcolica ed una per guida con patente sospesa.

I militari della compagnia inoltre hanno recuperato un telefono cellulare rubato tempo fa ad una donna del posto e che era in possesso di un cittadino pakistano, denunciato per ricettazione.

Non sono mancati gli interventi di soccorso, le pattuglie sono state impegnate nei rilievi e soccorsi in 5 incidenti stradali, fortunatamente con feriti lievi ed in un caso, hanno riaccompagnato a casa dai suoi familiari una donna anziana, affetta da Alzheimer, smarrita a Felino.

Numerosi i controlli anche a bar e ristoranti che hanno risposto positivamente alla parziale riapertura , conformandosi alle regole imposte dall’emergenza sanitaria.