Una montagna di amianto tra Salso e Bardi

Una montagna di amianto. E’ un vero e proprio scempio a cielo aperto quello che, purtroppo, spicca lungo la strada provinciale che collega Salsomaggiore a Bardi, passando per i territori di Pellegrino e di Bore. La provinciale, per un tratto, attraversa anche il territorio piacentino (passando per il comune di Morfasso) ed è proprio in questo tratto, comunque a due passi dal Parmense, e su un’arteria di particolare rilevanza per i collegamenti tra i centri montani dell’una e dell’altra provincia, che spicca purtroppo questa “montagna” di eternit. L’ennesima sberla all’ambiente, con la dispersione tra l’altro di materiale nocivo per la salute, ad opera purtroppo dei soliti ignoti.

p.p.