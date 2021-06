Due incidenti, quasi contemporanei, in due punti differenti della provincia, il bilancio è di tre feriti di media gravità. Il primo sulla via Emilia a Parola, uno scontro tra due auto alle 7.10, due i feriti trasportati all'ospedale di Fidenza. Cinque minuti dopo, scontro auto-camion a Traversetolo in viale Toscanini. Qui un ferito trasportato al Maggiore di Parma.