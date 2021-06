Tre incendi questa notte hanno impegnato i nostri vigili del fioco. Il primo, alle 23, si è sviluppato in un magazzino di Collecchio. Ci sono volute diverse ore di lavoro per spegnere le fiamme. Il secondo e il terzo quasi contemporanei alle 2:30, entrambi a Vignale, Traversetolo: uno in un cortile privato, l'altro in un magazzino di attrezzi, reso pericoloso dalla presenza di una bombola di gas.