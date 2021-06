Notte di sangue sulle strade della provincia, tre incidenti: gravi due ciclisti e un automobilista

Nottata di sangue e paura sulle strade della nostra provincia, segnata da tre incidenti gravi. Il primo ieri sera alle 21.30 in città, a Parma in via Europa: uno scontro auto-bici. Il ciclista ha riportato ferite gravi. Grave anche il conducente dell'auto che si è ribaltata (non sono coinvolti altri veicoli) alle 3:45 sulla strada per Migliarina a Corniglio. Questa mattina l'elisoccorso è intervenuto, alle 8:20 a Roccabianca in via Vittorio Veneto per soccorrere un altro ciclista colpito da un'automobile. Le sue condizioni sono gravissime.

