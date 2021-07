Ragazze e ragazzi, ecco le attività estive in Pedemontana

Il ricco calendario delle attività estive organizzate dai Centri Giovani che operano nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo

Nei Centri Giovani dell’Unione Pedemontana Parmense l’estate non va in vacanza. Sono tante, infatti, le attività inserite nel calendario “Summer Time” organizzate dai centri di Collecchio, Felino e Monticelli Terme (Montechiarugolo) gestiti dagli esperti educatori della cooperativa AuroraDomus per conto di Azienda Pedemontana Sociale. Attività aperte a tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 25 anni che vivono anche nei comuni di Sala Baganza e Traversetolo.

“Summer Time” è un’estate di giochi, sport (e non soltanto il calcetto!), gite, passeggiate nei parchi e tuffi in piscina. E ancora: laboratori multimediali, giochi di società e “pizzate” in compagnia. Le attività che si svolgeranno nei Centri Giovani saranno tutte gratuite, mentre ci sarà da pagare per quelle che prevedono l’ingresso ad impianti, come le piscine, o l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad esempio per le gite.

Per ulteriori informazioni, contatti e il calendario completo delle attività, che potrebbe subire delle variazioni anche in base alle condizioni meteo, si può consultare il sito www.unionepedemontana.pr.it, oppure si può visitare le pagine facebook @OfficinaGiovaniCollecchio, @SpazioCivicoFelino e @AirJamMonticelli.