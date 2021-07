Fuga di gas, chiusa la statale di Fornovo a Noceto

A causa di una fuga di gas causata dalla rottura della condotta lungo la viabilità comunale, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 357 “di Fornovo” tra il km 1,500 ed il km 4,000 nel comune di Noceto, provincia di Parma. Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La circolazione è deviata sulla viabilità urbana con indicazioni in loco.