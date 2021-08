Ancora grandine nella Bassa

Una nuova grandinata ha colpito la Bassa. Nulla di paragonabile con quanto accaduto lunedì scorso (con danni per milioni di euro). Tuttavia la grandine, che si è abbattuta sulla nostra pianura anche martedì (in forma molto lieve) meno di una settimana dopo, con dimensioni ben più ridotte, e decisamente meno intensa, è tornata a interessare la Bassa nel primo pomeriggio di oggi, specie nella zona di Roccabianca e San Secondo. A conti fatti, tre volte in sette giorni nella sola Bassa. Un numero significativo.

Foto d'archivio del 27 luglio 2021