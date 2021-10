Via alla sfida delle urne: oggi e domani si vota in otto Comuni del Parmense

Oggi e domani si vota: sono i giorni della verità per 20 candidati sindaco in 8 Comuni della provincia. Chiamati alle urne 44.564 elettori a Borgotaro, Busseto, Felino, Fontanellato, Neviano, Sala Baganza, San Secondo, Traversetolo. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In lizza, oltre ai 20 candidati alla carica di sindaco – 5 donne e 15 uomini - ci sono 234 candidati consiglieri – 98 donne e 136 uomini - per i 96 posti disponibili nei vari consigli. Tutti i Comuni al voto hanno attivato servizi di trasporto ai seggi per le persone con difficoltà deambulatorie. Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina che potrà essere tolta solo per consentire l’identificazione al momento della consegna della scheda elettorale e per votare occorre presentarsi con un documento di identità e la scheda elettorale. Durante la due giorni di voto gli uffici comunali resteranno aperti per il rilascio dei duplicati a chi ha completato o smarrito la tessera elettorale. In nessuno dei Comuni al voto è previsto il turno di ballottaggio: chi raggiungerà la maggioranza dei voti sarà eletto. r.c.