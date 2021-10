Gli 8 sindaci e i consiglieri eletti nei comuni del Parmense alle urne

Busseto

Con 1.202 voti pari al 36,26% a Busseto ha vinto Stefano Nevicati a capo della lista civica Busseto Civica. Per loro 8 consiglieri. Battuti Gianarturo Leoni (1.132 voti e 34,15% con 2 consiglieri) e Elisa Guareschi (981 voti e 29,59%, 2 consiglieri).

Elettori: 5.402 | Votanti: 3.426 (63,42%) Schede nulle: 80 Schede bianche: 31 Schede contestate: 0

Busseto Civica



Luca Concari 304

Marika Morelli 209

Milva Furlotti 174

Cristina Contini 162

Nicolas Passera 120

Paramdeep Singh Mushiana 110

Luca Bonini 106

Simona Puddu 72

Bene Comune

Gianarturo Leoni 1.132

Nicolas Gianni Brigati 205

Busseto Insieme

Elisa Guareschi 981

Chiara Coperchini 148

Borgotaro

Marco Moglia a capo della lista civica (coalizione di centrosinistra) "Borgotaro Unita" è stato eletto sindaco del Comune appenninico con il 60,8 % pari a 2.271 voti. sconfitto Cristiano Delmaestro della lista "Borgo Val di Taro Rinasce" con 1.464 voti e il 39,20%. A Moglia vanno 8 posti in Consiglio comunale, alla lista di Delmaestro 4.

Elettori: 7.128 | Votanti: 3.894 (54,63%) Schede nulle: 103 Schede bianche: 56 Schede contestate: 0

Borgotaro Unita



Alessandra Foschi 510

Matteo Daffadà 400

Carlo Alberto Campi 301

Martina Fortunati 294

Enrico Ori 263

Stefania Mortali 256

Alessia Biagi 234

Davide Marchini 227

Borgo Val di Taro Rinasce

Cristiano Delmaestro 1.464

Fabio Delgrosso 334

Sara Filiberti 259

Cristina Guerra 220



Fontanellato

Luigi Spinazzi è il nuovo primo cittadino di Fontanellato. ha ottenuto il 62,06% dei voti, 1726 preferenze Ha battuto Ubaldo Arduini con la lista Cittadini in comune 1.055 voti e il 37,94 %. 8 consiglieri a Spinazzi, 4 ad Arduini.

Elettori: 5.634 | Votanti: 2.939 (52,17%) Schede nulle: 111 Schede bianche: 47 Schede contestate: 0

Fontanellato Progresso



Mattia Rivara 286

Francesco Trivelloni 145

Flaminia Tortelli 130

Sabrina Gorreri 79

Marta Bommezzadri 79

Silvana Frazzani 69

Maurizio Carraglia 55

Corrado Modernelli 40

Cittadini in Comune

Ubaldo Arduini 1.055

Anna Caruso 104

Luca Papotti 103

Benito Allegri 81



Neviano

Raffaella Devincenzi è il nuovo primo cittadino di Neviano a capo della lista Insieme per amministrare il futuro 1.054 voti e il 56,58%. Alla sua lista vanno 8 posti in Consiglio comunale. Battuti Luigi Notari (Fratellanza Uniti e plurali) 327 voti e 17,55% e Luigi De Palma (Tutti per Neviano) 482 voti e 25,87% 2 consiglieri.

Elettori: 2.965 | Votanti: 1.894 (63,88%) Schede nulle: 18 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0

Insieme per amministrare il futuro



Edoardo Tarasconi 113

Marco Galloni 88

Daniele Bergonzani 73

Emmanuel Zanni 69

Amilcare Cadonici 49

Alberto Piazza 48

Alessia Bernini 46

Andrea Cagnin 45

Tutti per Neviano - De Palma sindaco

Lucio De Palma 482

Redeo Bonzanini 64

Fratellanza Uniti e plurali

Luigi Notari 327

Stefano Corradi 51



Felino

Filippo Casolari della lista Impegno e Cambiamento (Centrodestra) festeggia in municipio a Felino, è lui il nuovo sindaco con 1.570 voti pari al 38,15%. Si prende 8 consiglieri. Battuti Rosina Trombi, 1.425 voti e il 34,63% e Guido Campanini, 1.120 voti, 27,22% e 2 consiglieri. Elettori: 6.963 | Votanti: 4.210 (60,46%) Schede nulle: 69 Schede bianche: 26 Schede contestate: 0

Insieme per Felino



Debora Conciatori 224

Chiara Militerno 177

Flavio Marchesi 122

Enrico Campari 119

Federico Ceci 80

Alessandro Bezzi 79

Maria Caterina Pinelli 73

Luca Benassi 53

Fare Felino

Rosina Trombi 1.425

Vincenzo Caccia 305

Impegno e Cambiamento

Guido Campanini 1.120

Concetta Cacciani 155



Sala Baganza

Aldo Spina è stato riconfermato sindaco a Sala Baganza. A lui sono andati 1.596 voti, pari al 74,68%. Ricordiamo che il riconfermato sindaco è a capo di una lista civica di centrosinistra "Solidarietà". L'altra candidata era Tiziana Azzolini (541 voti pari al 25,32%) a capo della lista Sala Attiva Equità Legalità Trasparenza. 8 posti in Consiglio per la lista che sostiene Spina, 4 alla Azzolini.

Elettori: 4.413 | Votanti: 2.208 (50,03%) Schede nulle: 49 Schede bianche: 22 Schede contestate: 0

Solidarietà



Giulia Alfieri 187

Salvatore Peta 171

Eugenio Maestri 133

Anna Tedeschi 97

Norberto Vignali 95

Pietro Mariani 86

Anna Campana 72

Simone Grandi 43

Sala Attiva Equità Legalità Trasparenza

Tiziana Azzolini 541

Umberto Varoli 63

Angelica Restori 40

Maria Paola Venturini 33



San Secondo

Giulia Zucchi è il nuovo sindaco di San Secondo. con 1282 voti pari al 49,14%. Ha sconfitto Daniele Montagna con una lista che porta il suo nome, 1.001 voti e il, 38,37%. e Gianluca Delgrosso (Un progetto per tutti) 326 voti e il 12,50%. Alla Zucchi 8 posti in Consiglio, a Montagna 3, 1 per Delgrosso

Elettori: 4.477 | Votanti: 2.692 (60,13%) Schede nulle: 49 Schede bianche: 34 Schede contestate: 0

Una nuova San Secondo



Paolo Pattoneri 177

Augusto Delgrosso 119

Davide Madoi 91

Francesco Ilardo 84

Rossella Volta 79

Marta Negri 70

Chiara Rainieri 69

Elena Padovani 64

Daniele Montagna sindaco

Daniele Montagna 1.001

Alessandro Buttini 134

Ketty Pellegrini 102

Un progetto per tutti

Gianluca Delgrosso 326

Traversetolo

Simone Dall'Orto, a capo della lista Competenza e continuità per Traversetolo (Centrodestra-civica) è stato riconfermato primo cittadino a Traversetolo con il 66,67%. Ha sconfitto Gianfranco Tosi di Officina Traversetolo con il 33,33%. 8 posti in Consiglio comunale per Dall'Orto, 4 per Tosi.

Elettori: 7.235 | Votanti: 4.558 (63,00%) Schede nulle: 59 Schede bianche: 31 Schede contestate: 0

Competenza e continuità per Traversetolo



Luca Fornari 394

Elisabetta Manconi 346

Alessia Ziveri 227

Gabriele Zanettini 175

Lorenzo Tosi 174

Dina Mori 172

Giuseppe Quintavalla 148

Nelda Conti 113

Officina Traversetolo

Gianfranco Tosi 1.489

Monica Mari 289

Yuri Ferrari 239

Francesca Gennari 117