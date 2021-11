Bonus Terme al via da lunedì: già fioccano migliaia di richieste

Il «Bonus Terme» è ai nastri di partenza. Dalle 12 di lunedì, infatti, si potranno prenotare i servizi termali, usufruendo dell’agevolazione, fino a un valore massimo di 200 euro.

L’incentivo statale, voluto dall’ultimo Governo Conte e non legato a limiti di reddito, si pone l’obiettivo di sostenere uno dei settori economici più colpiti dall’emergenza sanitaria. Il discorso riguarda gli stabilimenti termali accreditati, che riceveranno direttamente la prenotazione e in seguito provvederanno a rilasciare il relativo attestato.

Nella nostra provincia le strutture accreditate sono le Terme di Monticelli spa e Tst, Terme di Salsomaggiore e Tabiano.

«Sono contenta - spiega al proposito Benedetta Borrini, componente della storica famiglia titolare delle Terme di Monticelli - di questa iniziativa, che riconosce il valore delle terme per la salute e, nel contempo, aiuta un comparto molto danneggiato dalla pandemia. Mi auguro che non sia semplicemente una boutade. Alle Terme di Monticelli il bonus sarà usufruibile per le cure termali e riabilitative, gli esami diagnostici e l’ingresso alla piscina termale».

I «bonus terme» avranno una validità di sessanta giorni e saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nell’incentivo sono comprese le prestazioni di wellness e beauty, ma solo negli stabilimenti termali che hanno la linea beauty interna.

«In realtà – prosegue la Borrini - la gestione del «bonus terme» è piuttosto complessa e come Terme di Monticelli ci stiamo organizzando. Dalle 12 in poi di lunedì, dieci dipendenti lavoreranno solo per bloccare i fondi governativi. Abbiamo già ricevuto più di duemila richieste, inoltrate sul sito delle Terme. Per quanto ci riguarda, infatti, le prenotazioni non devono essere fatte di persona ma, per l’appunto, solo tramite il sito».

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è pari a 53 milioni di euro. Il bonus statale viene erogato sotto forma di sconto in fattura e non annovera i servizi di ospitalità e ristorazione.

I possibili beneficiari dell’agevolazione sono tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee (Indicatore situazione economica equivalente) o legati al nucleo familiare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA bonus terme