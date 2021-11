Consiglio provinciale, duello Massari-Fiazza per la presidenza

Si è conclusa domenica a Palazzo Giordani la presentazione delle liste dei candidati a Presidente e a consiglieri provinciali per le elezioni che avranno luogo il 18 dicembre prossimo.

Sono pervenute due candidature a Presidente: in ordine di presentazione quella di Andrea Massari, Sindaco di Fidenza dal 28 maggio 2019, nato a san Secondo il 28 gennaio 1973 e quella di Tommaso Fiazza, Sindaco di Fontevivo dal 22 settembre 2020, nato a Parma il 20 agosto 1994.

Le liste per il Consiglio provinciale, in ordine di presentazione, sono due: “Parma Provincia Unita” e “Insieme per la Provincia di Parma".

Sono 21 in tutto i candidati consiglieri.

Si tratta, come è noto, di elezioni di secondo livello: a votare saranno i 575 sindaci e consiglieri comunali del Parmense in carica, gli stessi che sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale; dal computo iniziale di 585 sono stati tolti i 9 consiglieri comunali e il Sindaco di Bardi, poiché nel frattempo il comune è stato commissariato.

L’Ufficio elettorale sta vagliando tutte le posizioni; il provvedimento di accettazione o ricusazione delle liste sarà comunicato entro questa settimana ai delegati di lista ed entro il 6 dicembre 2021 le liste accolte saranno pubblicate sul sito web della Provincia www.provincia.parma.it .

Ecco candidati e liste presentate:

Parma Provincia Unita

BERTOCCHI GIOVANNI Consigliere di Varano de' Melegari

CANTONI GIANPAOLO Consigliere di Medesano

CARRETTA BENIAMINA Consigliere di Valmozzola

CESARI NICOLA Sindaco di Sorbolo Mezzani

DEVINCENZI RAFFAELLA Sindaco di Neviano degli Arduini

FRIGGERI DANIELE Sindaco di Montechiarugolo

GENNARI FRANCESCA Consigliere di Traversetolo

QUARANTA ELISABETTA Consigliere di Parma

SPINA ALDO Sindaco di Sala Baganza

TACCAGNI MARCO Consigliere di Salsomaggiore Terme

TASSI CARBONI ALESSANDRO Consigliere di Parma

TONINI SARA Consigliere di Sissa Trecasali

Insieme per la Provincia di Parma

CHIUSSI GIULIA Consigliere di Salsomaggiore Terme

PARRI SAMANTHA Consigliere di Fidenza

LOMBARDO MARIA TERESA Consigliere di Lesignano de’ Bagni

MENTA DANIELE Consigliere di Fontevivo

GARDELLI MARIA TERESA Consigliere di Fornovo

TOSI LORENZO Consigliere di Traveresetolo

DE PALMA LUCIO Consigliere di Neviano degli Arduini

COMERCI GIUSEPPE Consigliere di Fidenza

FAROLDI BARBARA Consigliere di Noceto

Sul sito web della Provincia sono pubblicate tutte le informazioni relative alla consultazione elettorale, comprese le spiegazioni sul voto ponderato (cioè sul peso di ciascun votante, in base alla popolazione del Comune di riferimento), nella sezione “ELEZIONI PROVINCIALI 18 DICEMBRE 2021”.