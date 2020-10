"Ho avuto un incidente, mamma devi aiutarmi": ma nessuna delle tre anziane contattate ci casca

L’opera di sensibilizzazione contro le truffe condotta da sempre dall’Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia nei confronti delle persone anziane sta producendo piccoli ma significativi risultati.

Proprio ieri, ad Albareto tre anziane sono state prese di mira da una truffatrice che si spacciava per la figlia chiedendo denaro.

Una 84enne ha ricevuto la telefonata da una donna, che appunto fingendosi la figlia le ha detto di aver avuto un incidente e di aver investito una donna incinta e le ha chiesto un sostanzioso aiuto economico per tirarsi fuori dai guai. La scaltra signora, terminata la conversazione con la sedicente “figlia”, ha contattato quella vera. E una volta rassicurata ma impaurita, ha allertato i Carabinieri di Borgotaro: è stata raggiunta da un “gazzella” che ha poi effettuato diversi passaggi per il paese per verificare la presenza di persone o mezzi sospetti.

Le altre due signore, invece, rammentando i consigli dei militari, non riconoscendo la voce della figlia, hanno interrotto la conversazione.

L’Arma dei Carabinieri rivolge nuovamente l’invito a tutti, di tenere gli occhi aperti. I consigli principali? Prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, accertatevi della sua identità e qualifica. Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare, soprattutto se siete soli. Non chiamate utenze telefoniche fornite da tali interlocutori, perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice. Tenete a disposizione un'agenda con i numeri di pubblica utilità e dei vicini. Il consiglio è di accertare sempre chi avete davanti l’uscio o al telefono. Nel dubbio non aprite, chiamate in soccorso un conoscente o un familiare. Non riuscite a contattarli chiamate il 112.