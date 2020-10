Cade in moto nei boschi di Albareto: ferito 21enne di Parma

Nel primo pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti, insieme all'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto ed ai Vigili del Fuoco volontari di Borgotaro per un motociclista di enduro che si è infortunato nei boschi della località Carbonasca, nel comune di Albareto. Un giovane motociclista ventunenne residente in provincia di Parma è caduto dalla propria moto, accusando un forte dolore al ginocchio. Il padre, che si trovava insieme al giovane, ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco ed i tecnici del Soccorso Alpino; dopo aver stabilizzato l'arto del ragazzo, i tecnici del Saer hanno trasportato in barella il giovane fino alla strada carrozzabile, dove è stato affidato ai militi dell'Assistenza Pubblica e quindi trasportato all'ospedale Santa Maria di Borgotaro.





