Albareto: tre strade ancora chiuse al traffico causa frane

Restano ancora chiuse al traffico le strade di Codogno-Folta-Boschetto e San Quirico-Case Beccarini e quindi strada provinciale del Centocroci. Tecnici e operatori di Provincia, comune di Albareto e Consorzio della Bonifica Parmense affiancati da alcune imprese private stanno lavorando da giorni per riaprire e mettere in sicurezza la viabilità. A Folta le macchine operatrici e i tecnici della Provincia stanno operando a monte della frana per alleggerire e far scendere ancora massi e piante in pericolo e a breve potrebbe essere riaperta per consentire agli abitanti di quelle frazioni di scendere a valle per i loro bisogni giornalieri.

La Bonifica Parmense ha prontamente attivato le proprie squadre per l’avvio dei lavori di somma urgenza sulla strada San Quirico-Case Beccarini, sempre nel Comune di Albareto, dove a seguito delle forti precipitazioni che si erano abbattute sulla zona durante lo scorso fine-settimana si è attivato un movimento franoso che ha coinvolto la sede stradale.

La risposta del Consorzio non si è fatta attendere: d’intesa con l’Amministrazione Comunale - che ha interdetto il passaggio al traffico - l’ente di bonifica ha dato il via all’intervento di ripristino della carreggiata. Grazie all’ausilio di materiale ghiaioso e operando la corretta regimazione delle acque superficiali, sta intervenendo in modo da poterla riaprire al più presto e rendere scorrevole il passaggio dei veicoli in completa sicurezza, anche qui a presto il sindaco Davide Riccoboni potrebbe riattivare in sicurezza la circolazione. g.c.