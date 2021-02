Scivola al passo: paura per un escursionista

Disavventura per cinque ragazzi, tutti residenti a Parma, ieri mattina al passo della Cappelletta. I giovani sono partiti dalla città per una passeggiata nell’Alta via dei Monti Liguri. Arrivati al passo della Cappelletta, nel comune di Albareto, hanno iniziato a salite verso il monte Gottero. Durante il ritorno, attorno alle 14,40, un 22enne del gruppo è scivolato per qualche decina di metri, a causa del terreno ghiacciato, riportando un doloroso trauma al torace. Gli amici hanno dato l’allarme al 112.

È stata inviata la squadra del Soccorso Alpino stazione Monte Orsaro, che ha raggiunto gli escursionisti intorno alle 16. Il giovane infortunato ha preferito proseguire a piedi con i compagni. La comitiva è stata accompagnata, in sicurezza, fino alla strada carrozzabile nei pressi di Albareto. Il 22enne ha poi raggiunto l’ospedale di Borgotaro autonomamente.