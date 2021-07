La storica Diga degli Austriaci, avviato l'intervento di restauro e consolidamento

Costruita dai prigionieri per il trasporto del legname nel 1918, la Diga degli Austriaci sarà riportata in sicurezza con un intervento di consolidamento e restauro appena avviato.

A Montegroppo, nel comune di Albareto (Pr), sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione dell’infrastruttura idraulica che si affaccia sul torrente Gotra. Opere che saranno accompagnate dalla risagomatura dell’alveo del corso d’acqua nel tratto immediatamente a monte dell’invaso, con il ripristino della sezione di deflusso, la realizzazione di una soglia in pietrame e il taglio della vegetazione pericolante.

“Si tratta di lavori che coniugano la sicurezza idraulica con la volontà di salvaguardare un manufatto espressione della storia e delle tradizioni del territorio- spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione civile -. L’obiettivo è risolvere alcune criticità legate alle conseguenze degli eventi meteo intensi dei mesi scorsi: la Regione ha messo a disposizione fondi che derivano dalle risorse assegnate dal Governo in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza”.

L’intervento, a cura dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, si concentra principalmente sul ripristino di parte della muratura di rivestimento - in conci di pietra - e del paramento di monte, al fine di rinforzare e consolidare la struttura della Diga. Infine, saranno eseguite infine la ripulitura dalla vegetazione e la successiva stuccatura del muro, oltre che del camminamento che si trova sulla sommità.

Le tecniche scelte in fase progettuale sono state individuate con l’intento di tutelare e conservare un’opera che testimonia un’antica tradizione: anche gli adeguamenti strutturali e sismici verranno effettuati mantenendo la conformazione originale della diga./red