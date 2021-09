Scontro a Gotra di Albareto: tre persone ferite

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente a Gotra di Albareto in prossimità del bivio che porta al distributore del gas metano. Due le auto che si sono scontrate per cause al vaglio dei carabinieri di Borgotaro. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alle ambulanze della Pubblica di Albareto che hanno portato una persona all'ospedale di Borgotaro. Le altre due sono state invece portate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Nessuno dei tre dovrebbe essere in pericolo di vita.

