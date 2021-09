Storie d'immigrazione dalla provincia parmense: sabato 2 ottobre la mostra ad Albareto

Sabato 2 Ottobre ad Albareto inaugurazione della mostra ‘Dagli Appennini alle Ande - Il viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di emigrazione dalla provincia parmense”. La mostra, curata curata dal giornalista di “La Repubblica” Massimo Minella. A partire dalle 10 il suo racconto in Piazza Micheli davanti al Municipio, a seguire l’inaugurazione. L’esposizione - costituita da immagini e fotografie montate su 24 pannelli – descrive e testimonia la storia dell’emigrazione dell’Emilia-Romagna, dalla seconda metà dell’800 fino alla prima metà del ‘900, con un focus sulla famiglia Bergoglio di Papa Francesco, immigrata in Sud-America a inizio ‘900. La fotografia e le immagini, con il loro forte potere evocativo, sono in grado di ergere a simbolo di un intero evento un singolo particolare. La narrazione per immagini delle storie dolorose dell’immigrazione di nostri connazionali ha l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di nuove conoscenze e la condivisione di emozioni per avvicinare le persone ad un fenomeno, quello migratorio, che oggi coinvolge il sud del mondo. Un mondo immaginato, attraverso le immagini, diventa possibilità concreta di partecipazione per favorire l’inclusione sociale. E' stata esposta anche a Tarsogno, Compiano e Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA albareto

immigrazione