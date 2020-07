Bardi, 49enne avvolto dalle fiamme dopo lo scoppio della caldaia

Lo scoppio è stato simile ad una bomba ed è stato così forte da mettere in allarme anche i vicini di casa. Purtroppo quel botto udito a decine di metri di distanza, all'ora di cena, ha avuto conseguenze ben peggiori rispetto ad un semplice spavento. Un uomo di 49 anni è stato trasportato in elicottero da Bardi a Parma a causa delle ustioni sul viso e sulla parte anteriore del corpo, dopo essere stato investito dalla fiammata partita da una caldaia.

Il 49enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con l'elisoccorso.

