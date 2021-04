E’ rimasta chiusa da ieri sera, e per tutta la notte, la strada provinciale 28 tra Varsi e Bardi. Questo a causa di un improvviso smottamento a causa del quale massi e paramenti di protezione sono finiti in mezzo alla strada. La provinciale è rimasta chiusa tutta la notte, con la presenza fissa di due operatori della Provincia di Parma. Da questa mattina presto sono in corso gli urgenti interventi per riaprire la strada.

p.p.