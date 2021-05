Ruba in chiesa le offerte dei fedeli, subito rintracciato e denunciato

Ieri, all’ora di pranzo, il parroco della chiesa di Bardi ha contatto il comando Stazione del paese perchè poco prima un individuo aveva trafugato qualcosa dall’interno della chiesa.

La pattuglia ha constatato che le serrature delle cassette per le offerte erano state forzate. Il sacerdote ha descritto l’autore del furto in un ragazzo di circa 30 anni con indosso uno zaino di colore blu e rosso e che una volta scoperto si è allontanavto velocemente. I militari hanno iniziavato le ricerche e poco dopo non molto lontano dalla chiesa hanno fermato un uomo corrispondente alla descrizione.

Identificato in un 51enne italiano residente in provincia di Siracusa, ha consegnato spontaneamente quanto sottratto, riferendo di essere l’autore del furto. Il 51 enne è stato denunciato per furto e la somma restituita al parroco.