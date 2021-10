Improvvisamente e senza che il clima politico lo potesse anticipare, il sindaco di Bardi Giancarlo Mandelli si è dimesso. Era in carica dal 2019. Domani, sulla Gazzetta di Parma in edicola, tutti i dettagli e le motivazioni spiegate da Mandelli stesso in un'intervista.

