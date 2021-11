November Porc, si riparte da Polesine

Polesine Sarà Polesine ad ospitare, nelle giornate di oggi e domani, «Ti cuociamo preti e vescovi»: il secondo weekend del «November porc», la «staffetta del gusto» - organizzata dall’associazione «Strada del culatello» con il sostegno della Provincia, della Regione e di Apt servizi - che caratterizza da diciannove anni il novembre sulle rive del Po.

E proprio a due passi dal Grande Fiume, dalle 9 di questa mattina sarà aperto il mercatino enogastronomico: saranno presenti prodotti provenienti da tutta Italia e il pubblico potrà gustarsi le innumerevoli proposte alimentari presentate dalle associazioni locali e dai operatori provenienti da tutta Italia, mentre nel centro del paese si potranno visitare le bancarelle degli «artisti dell’ingegno» e dei prodotti non alimentari.

Ma non sarà solo cibo e mercatino, la tappa polesinina del «November porc»: debutterà infatti domenica il «November circus», rassegna di spettacoli circensi che vedrà, nel programma della giornata, alle 12 e alle 15 il cileno Mauricio Raul Villarroel Mistral esibirsi in un «numero» di palo cinese; l’artista ceca Igniferi alle prese con il fuoco, alle 17.30, e le esibizioni della «Roaring emily jazz band» alle 12.30 e alle 15.30. La manifestazione proseguirà fino alle 19 di domenica, per poi passare il testimone a Zibello, teatro nel prossimo weekend della terza tappa del «November porc», «Piaceri e delizie alla corte di re Culatello».

Invariate, rispetto all’appuntamento di una settimana fa a Sissa, le regole di accesso alla manifestazione, per cui il biglietto d’ingresso è di due euro: il pubblico dovrà indossare la mascherina ed essere in possesso del Green pass, e al controllo di questo, sarà consegnato un braccialetto che permetterà di muoversi liberamente nell’area interessata dall’evento.