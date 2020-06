Giallo nel Bedoniese: trovato morto sul ciglio della strada con ferite alla testa

Giallo nella serata di ieri alle pendici del Monte Penna nel comune di Bedonia: una persona non ancora identificata è stata rinvenuta senza vita sul ciglio della strada comunale Setterone -Perini, poco distante dal nucleo di Case delle Api, una via che collega alcune delle frazioni della sponda sinistra del Taro con la Provinciale Bedonia-Chiavari

Il percorso costeggia il Rio Sissola e conduce all’abitato di Perini: solitamente è frequentato da pescatori e cercatori di funghi.

L’uomo dell’apparente età di settant’anni era disteso a terra in una pozza di sangue ed aveva ferite importanti al viso e alla nuca.

Immediati i soccorsi della Croce Rossa di Bedonia e dell’Automedica dell’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto i quali si sono prodigati all’inverosimile per rianimarlo. Purtroppo tutto è stato vano: ai medici del pronto soccorso non è rimasto altro che costatarne l’avvento decesso. Sulle cause della tragedia ci sono molti interrogativi e non a caso sono rimasti sul posto fino a notte fonda i carabinieri di Bedonia ed il nucleo radiomobile investigativo della compagnia di Borgotaro diretti dal comandante il Capitano Giancarlo Filippo Cravotta. Gli uomini dell'Arma hanno immediatamente avviato le indagini per stabilirne le cause del grave fatto di sangue non escludendo il reato più grave: quello dell’omicidio.



