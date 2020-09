Ausl e Ospedale: "La neonata di Bedonia è nata al Maggiore, non in ambulanza"

" In relazione alla notizia della bambina di Bedonia nata domenica - si legge in una nota di Ausl e Azienda Ospedaliera - , si precisa che la mamma della piccola non ha partorito in ambulanza ma al punto nascita dell’Ospedale Maggiore di Parma. La signora è arrivata in sala parto accompagnata dal personale della rete di emergenza-urgenza 118 con medico presente. Dopo l’arrivo è avvenuta la registrazione cardiotocografica per il benessere fetale, dopo di che è avvenuto il parto. La signora e la neonata sono state assistite dal personale ostetrico e medico dell’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia del Maggiore".

bedonia