Coppia di escursionisti cade in una scarpata: 73enne parmigiano grave al Maggiore

I tecnici delle stazioni parmensi e piacentine del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono intervenute, insieme all'EliPavullo, al Soccorso Alpino Ligure ed alla Croce Rossa di Bedonia in aiuto di due escursionisti caduti sulle pendici del monte Ragola, sul confine tra il comune parmense di Bedonia e quello piacentuni di Ferriere. I due, marito di settantatre anni e moglie di sessantacinque residenti a Parma, stavano effettuando un'escursione lungo la via normale che conduce alla vetta della montagna. Per cause ancora da chiarire il marito è scivolato compiendo una scivolata di circa dieci metri, battendo il capo e le gambe sul terreno. La moglie, nel tentativo di raggiungere l'uomo è scivolata, urtando violentemente una spalla ma riuscendo comunque a dare l'allarme. Sul posto sono arrivate cinque squadre del Soccorso Alpino, l'ambulanza di Bedonia e l'EliPavullo. Dopo una delicata operazione di recupero la donna è stata verricellata e affidata alle squadre territoriali del Soccorso Alpino che la hanno condotta all'ambulanza che attendeva al vicino Passo dello Zoavallo. Il marito invece è stato recuperato dal velivolo e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA