Non gli danno più da bere, si scaglia contro i baristi e i carabinieri: arrestato 57enne

In un bar del Comune di Bedonia, visibilmente ubriaco, al rifiuto della barista di dargli ancora da bere degli alcolici, ha iniziato a importunare i clienti tentando di impossessarsi delle bevande dal tavolo. Il titolare, l’ha invitato ad uscire dopo aver indossato la mascherina ma, vista la violenta reazione, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Borgtaro. Alla vista delle divise, il 57enne ha dato in escandescenza scagliandosi contro i carabinieri che con difficoltà sono riusciti a bloccarlo. L'uomo è stato arrestato per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma anche lesioni, dal momento che nelle concitate fasi del fermo un militare è rimasto contuso ad un braccio con una prognosi di 15 giorni. Nella prima mattina di oggi l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e l’uomo è stato scarcerato con l’obbligo di firma.

