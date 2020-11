Fermata al passo del Bocco una donna di Rapallo che andava nella seconda casa in Val Taro: multata con 400 euro

I carabinieri di Borgo Val di Taro in questo primo fine settimana con la regione Emilia Romagna in “zona arancione”, che prevede misure più stringenti, hanno intensificato i controlli sulle arterie stradali che collegano le regioni confinanti, per evitare che non venga rispettata la disposizione che vieta gli spostamenti, se non per validi motivi, al di fuori delle regioni che sono in una fase di elevato rischio. I militari della stazione di Bedonia, impegnati in un posto di controllo al Passo del Bocco, che collega la regione con la Liguria, hanno fermato una 50enne proveniente da Rapallo (GE) che senza nessuna valida giustificazione voleva raggiungere la casa delle vacanze in Val Taro. Alla donna è stata elevata una sanzione di 400 euro ed intimato di far ritorno a Rapallo.

