Isolate alcune frazioni dell'alta Valceno

In alta Valtaro Ceno poca neve ma massima allerta sul fronte frane. A Bedonia chiusa per uno smottamento la comunale Anzola-Spora, isolate alcune famiglie delle frazioni dell’alta Valceno (Spora-Romezzano Costa d’Azzetta e Travaglini) sul posto il sindaco Gianpaolo Serpagli con i consiglieri Oppici e Federici. Su tutto il crinale Tosco-Ligure-Emiliano vengono segnalati disagi per la caduta di alberi e terriccio sulle carreggiate, lo spessore della coltre bianca non supera i venti centimetri e sono ovunque in funzione spartineve e spandisale

situazione meteo