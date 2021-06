Dispersa sul monte Penna: un altro giorno di ricerche senza esito

Ancora nessun esito dopo le ricerche, tutt'oggi, della donna scomparsa sul monte Penna. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di ieri 2 giugno dal gestore del rifugio monte Penna Le ricerche proseguiranno fino tarda notte. Sul posto oltre ai Carabinieri sono impegnate 5 squadre del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te. Orsaro, con una unità cinofila. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione del Tigullio (Liguria) con una unità cinofila. La Protezioone civile di Parma con i droni.

Il campo base è stato fatto all’interno del Rifugio Monte Penna dove stanno lavorando, per quanto riguarda la tracciatura delle zone di ricerca, dei tecnici in cartografia e topografia COR (Coordinatore Operazioni di Ricerca) del CNSAS. Nella giornata di oggi sono state bonificate molte aree, per ora senza esito.